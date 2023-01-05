Adana Demirspor evinde gol oldu yağdı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 6-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Belhanda'nın penaltısı ile öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda ise Adana Demirspor adeta açıldı ve 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'nin attığı gollerle skoru 6-0'a getirerek üç puanı almayı başardı.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürürken İstanbulspor ise 11 puanda kalarak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.
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