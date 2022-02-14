Adem Büyük'ün sağlık durumu belli oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da forma giyen futbolcu Adem Büyük'ün arka alt adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 21:21
Adem Büyük'ün sağlık durumu belli oldu
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Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre kulüp doktoru Mehmet Karakuş, Sivasspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Adem Büyük, Sivasspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlanmış, alt arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine Sırbistan'da devam edilmekte olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.


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