Afrika Uluslar Kupası'nda Fas yoluna devam etti

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:00

Kamerun'da düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Fas ile Malavi, başkent Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda karşılaştı.

Fas, mücadeleyi 45+2. dakikada Youssef En Nesyri ve 70. dakikada Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Malavi'nin golünü 7. dakikada Frank Mhango attı.

Fildişi Sahili ile Mısır arasında 26 Ocak'ta oynanacak maçın galibi, Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi olacak.