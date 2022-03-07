Ağaoğlu: Bu hikayenin tek bir kahramanı yok
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin yeni sayısında camiaya seslendi. Ağaoğlu, yazılan hikayede herkesin katkısı olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzun yıllardır çabaladıkları hedefe bu sezon emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.
Trabzonspor Dergisi'nin mart sayısında camiaya ve taraftara seslenen Ağaoğlu, göreve geldikleri ilk gün, bordo-mavili ekibin her zaman mücadelenin içinde olacağı sözünü verdiklerini anımsattı.
O dönemde taraftarlardan sabır istediklerini dile getiren Ağaoğlu, "Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor'u tüm Türkiye'nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik. İşte şimdi çok şükür o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, bordo-mavili takımın sahada sergilediği oyun ile Türkiye futbol tarihinde kalıcı bir iz bırakacağını vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:
"Tribünleri tıklım tıklım dolduran coşkulu taraftarlarımız, futbolumuzun fotoğraf albümündeki yerini en tatlı tebessümler eşliğinde alacak. Trabzonspor, çok anlamlı, çok büyük bir hikaye yazıyor ve bu hikayenin tek bir kahramanı yok. Bu hikayenin en esaslı kahramanı, her şeyden ve herkesten önce sizlersiniz sevgili taraftarlar. Şampiyonluk sevincini senelerdir doyasıya yaşamadınız fakat asla vazgeçmediniz. Bu vazgeçmeyişiniz ile sizler, Karadeniz fırtınasına mücadele ruhunu üflediniz. İşte bugün Trabzonspor sahada oynarken izlediğiniz mücadele, tribünlerdeki inancın, inadın ve vazgeçmeyişin tezahürüdür. Bu büyük hikayeyi saygıdeğer hocamız Abdullah Avcı, kıymetli teknik ekibimiz, futbolcularımız, yan yana çalışmaktan her zaman onur duyduğum yönetim kurulumuz, kulübümüzün emektarı personelimiz ve taraftarlarımız hep birlikte yazıyor. Hikayemizin yazarı bizlersek, okuru seneler sonra çocuklarımız, torunlarımız olacak. İnanıyorum ki uzun yıllar boyunca çocuklarımıza, torunlarımıza, 2022 baharında doğanın bir başka uyandığını, çiçeklerin bir başka açtığını, toprağın bir başka koktuğunu bir masal gibi anlatacağız. Bu güzel masalın, bu büyük hikayenin tüm kahramanlarına selam olsun."
İlgili Haberler
- Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı
- Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki kırmızı kartı hakemler değerlendirdi
- Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki oyundan memnun
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Sosyal proje olarak başladı, Sultanlar Ligi yolunda
- Rafta bulunmayan yağlar, marketlerin depolarından çıktı!
- Yeni implant farelerde kanseri ortadan kaldırıyor
- THY duyurdu: Uçuşlar yine iptal edildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- Gassaldan tepki çeken görev paylaşımı
- 'Esas kahraman sizsiniz'
- Demet Evgar, 'BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi' oldu
- Çin'den, Ukrayna'ya yardım sözü
- Öğrenci servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var