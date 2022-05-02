Ahmet Ağaoğlu başarının planlı çalışmayla geldiğini söyledi
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Eğer Türk futbolunda bir şeyi örnek almaları lazımsa bu seneki Trabzonspor’u örnek alırlarsa belki bizim işimizi zorlaştıracaklar ama kendi işlerini kolaylaştıracaklar” dedi.
Süper Lig’de 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’da bu başarının önemli isimlerinden başkan Ahmet Ağaoğlu, 2018’de göreve geldikten sonra camiaya verdiği başarı sözünü tutmanın gururunu yaşıyor. Ağaoğlu, “3 sene sabır, 4. sene ayakta alkışlayacaksınız’ demiştim. Eğer Türk futbolunda bir şeyi örnek almaları lazımsa bu seneki Trabzonspor’u örnek alırlarsa belki bizim işimizi zorlaştıracaklar ama kendi işlerini kolaylaştıracaklar” dedi.
"DUVARDA BİR TUĞLAYIM"
Başarının mimarının teknik direktör Abdullah Avcı olduğunu vurgulayan başkan Ağaoğlu, “Biz bir duvar ördük. Ben orada sadece tuğlayım. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda planımız belli. Trabzonspor’un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok. Kimse ile bir hesabımız yok. Trabzonspor’un yaptıklarını yapın, siz de başarılı olursunuz. Camia arkamızda durdu, taraftar, camia birlik beraberlik içinde oldu. Trabzonspor önümüzdeki sene çok daha güçlü rakiplerle mücadele ederse biz ancak böyle ligin kalitesini, marka değerini artırırız” diye konuştu.
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