Ahmet Çakar: Mikroskopla arayıp penaltıyı verdi
Eski hakem Ahmet Çakar, "Top Berkan'ın önce göğsüne sonra koluna çarpıyor. Kasıt yok. Vücuttan sekme var ve mesafe çok yakın. Eğer bu penaltıysa anlatılanların hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum" dedi.
Eski FIFA hakemi ve yorumcu Ahmet Çakar 2-2 biten Galatasaray - Altay maçını değerlendirirken, hakem Cüneyt Çakır ve VAR odasındaki Bahattin Şimşek'i eleştirdi.
Çakar'ın yorumları şöyle:
"İkinci yarıda sonradan giren Diagne tam üç puan getiren golü attı diyecektik ki sahneye VAR hakemi ve Cüneyt Çakır çıktı... Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir penaltı yok. Zaten olmadığı nereden belli, Cüneyt Çakır, VAR başında en az 2 dakika mikroskobip araştırma yaptı sonra da penaltı noktasını gösterdi. Çok yazık. Yarım metreden vurulan kafa Berkan'ın önce göğsüne sonra koluna çarpıyor. Kasıt yok. Vücuttan sekme var ve mesafe çok yakın. Eğer bu penaltıysa konuşulan ve anlatılanların hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum."
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