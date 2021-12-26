Ahmet Nur Çebi'den İdari ve Mali Genel Kurul'da konuştu! "Kaçmıyorum ben buradayım"

26 Aralık 2021 Pazar, 15:28

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

İşte Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"Bayağı yorgunum, 2-3 gündür uykusuzum. Enerji veriyorsunuz, teşekkürler. Burada bulunan herkes, Beşiktaş'a hizmet etmek için 2 gündür buradalar. Eleştiren de eleştirmeyen de hepsi bizim dostumuz, kardeşimizdir. Vardır bir sebebi, kale almak lazım, notları aldık, cevap hakkımızı da kullanacağız. Benim için eleştirilerin de kıymeti var. Bu saatten sonra artık çok zor günler bizi bekliyor. Herkesin birbirine sarılması gerekiyor.

Biraz sonra bizim dönemimizin ibrasını yapacağız, teveccühünüzle ibra olacağız. İbra etmek istemeyenlere saygı göstereceğiz. Eleştirilerin tatlı ve doğru olanlarını kale aldım. Bazı şeylere cevap veremeyebilirim, yorgunum, özür dilerim.

Aker Çıtak Bey, çok heyecanlı konuşuyor. Konuşmanıza teşekkür ederim ama milleti gaza getirmek için ellerinizi masaya vurma işlerini bırakalım. Arkanızda koskoca Beşiktaş'ın divanının başkanı, sağ tarafınızda Beşiktaş'ın başkanı, sol tarafınızda yönetim oturuyor. Derdinizi masaya vurmadan da anlayabiliyoruz.

"TAMER MERT BENİM ARKADAŞIM, ŞİMDİ GELMİŞ BENİ ELEŞTİRİYOR"

Tamer Mert benim arkadaşımdır. Ben buraya geleyim diye neler yaptı inanamazsınız. Şimdi gelmiş beni eleştiriyor, eleştirdiği yerlere cevap vereceğim.

Bu iki arkadaşımızın beraber hareket ettiği Hürser Tekinoktay Hoca var. Ben onu çok fazla görmedim. Seçim kazandım, karşımda 5 kişi bir araya gelmişlerdi. Herkes geldi tebrik etti, nasıl yardımcı olabileceğini söyledi ama maalesef hoca efendi yanımıza gelmedi. Ne yaptık biz ona, ben de bilmiyorum. Tipimizi beğenmediğini söyledi, aklına gelenleri saydı gitti. Aldı Twitter'ı eline, yazıyor, çiziyor. E dün burada yoksun? Bugün de burada yoksun. Hadi dün Fikret Orman'ı korumak için gelmedin. Bugün bana sallayacaksan bu 2 arkadaşın yanında sen de gel!

Pandemide ben 2 kez kovid geçireceğim, kolum kırılacak, Beşiktaş için hayatımı riske edeceğim ama bu beyefendi de evden yaz Allah yaz devam edecek. Ancak burada değil kendisi. Bundan sonra buraya gelmesini istiyorum hocamızın.

Rapor açıklanmayacak, ibra etmeyecekler" dediler. Raporu açıkladık, başka bir şey buluyor, adamın niyeti belli. Yaptığımız ve yapamadığımız şeylerin önce bize sebebini sorun. Ben, Aker Çıtak'ı daha önce 3 kere davet ettim Fulya Davası'nı anlatmak için. Ancak gelmedi çünkü burada malzeme yapacak. Sizler buna müsaade etmeyeceksiniz. İbra olurum olmam ama siz Beşiktaş'ta bu arkadaşlara bu yolun yanlış olduğunu öğreteceksiniz.

"EĞER BİZ BU RAPORDA GEREKENLERİ YAPMAZSAK SUÇUMUZUN AĞIR OLACAĞINI BİLECEK KADAR AKLIMIZ ÇALIŞIYOR."

KPMG raporu niye geç çıkmış? Dün genel sekreterim açıkladı. İspat için pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız? Hiçbir şeyi kabullenmiyorlar çünkü niyet başka. Bu çıkan rapor, Beşiktaş için mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun, yanlış bir şey yapmadık. Bu raporu yapacağız, çıkaracağız diye söz verdik. Geri dönüşü yok. Kendisi avukat, eğer biz bu raporda gerekenleri yapmazsak suçumuzun ağır olacağını bilecek kadar aklımız çalışıyor.

Ben eski yönetim zamanında Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi değildim, görevim yoktu. Ben geldiğim gün yangın yeri olan mali işlerle görevlendirildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi, daha sonra da inşaat bitti, çatı bitti, "Dön baba, geri gel ve icra kurulu başkanı ol" dendi. E ne yapalım, başkan emir vermiş. Beşiktaş Başkanı emir vermişse yapacaksın kardeşim. Biz böyle terbiye aldık. Ben bir ordu komutanıyım, bana doğuda görev veriyorsan batının hesabını soramazsın. Benim bazı şeyleri görme imkanım yoktu. Ben sadece 3 futbolcunun satışında yardım ettim, destek verdim ve üzerime aldım. Cenk Tosun, Atınç Nukan ve Ersan Adem Gülüm. Ben, Şenol Hoca'yla beraber takımı ayakta tutmaya çalıştım, primleri halletmeye çalıştım, motivasyona çalıştım.

"KAÇMIYORUM BEN BURADAYIM"

Ben zaten çıkan rapordan kaçmıyorum ki. Ben buradayım, o raporda ne varsa çekeceğimi çekeceğim diyorum, kulaklarını kapatıyorlar. Niye kapatıyorsunuz?

Dün yapılan basın toplantısına gelelim. Helallik vermeyecekmiş. Yahu kardeşim, ben senden helallik istemiyorum ki ben sana ne yaptım? Senin bana teşekkür etmen lazım, millet paralar nerede Fikret Orman derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım. Al bunu, git savun kendini. Bu bir şanstır senin için. Biz bunu yapmasak senelerce paralar nerede diyecekler sana. Kötü mü yaptık? Haklıysan sana bir şans tanıyor burası.

Herkesin bir görevi var. Ben taraftardan sorumlu bir yönetici hiçbir zaman olmadım. Ben stada kimin girdiğini de bilmiyorum. Dünkü mali genel kurulda paralar nerede diye biz sorduk dedi burada bazı arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Ben kumpasçı değilim, kimsenin altını oymadım.

Gelelim Şafak Bey kardeşimize. Bir ifade var, diyor ki "Bu 2 milyon TL, benle ortak olan ama Beşiktaşlı olmayan arkadaşlarımın hakları için alındı" bu diyor. Hop, değiş tonton dön oradan bu tarafa. "Sen biliyorsun, sana verdim" diyor. Dağılmış dağılmış ama biz dağıtmadık. Toparlasın kendini, bu memleketin evladıdır, bugün hata yapmıştır ama belki yarın iyi bir Beşiktaşlı olacaktır.

En son geldiğimde icra kuruluna getirilen konuları görseniz yerlere yatarsınız. Bu personeli çıkar, bunu al, şu lazım, bu lazım. Ne stat ne de transfer soran var. Başkandır, hesabını kendisi çıkar verir dedik.

"KARDEŞ, SENİNLE HELALLEŞECEĞİZ AMA BAŞKANLIĞIM BİTTİKTEN SONRA"

Sana insanlar Fikret Orman Paralar Nerde derken insanlar sana bu raporu koyarak önüne iyilik yapıyoruz. Çık akla kendini. Rapor diye bir şey olmasa insanlar hayatının sonuna kadar bunu bağıracaklar sana. Sana iyilik ediyoruz, bu kadar mı anlaması zor? Dün seyrediyorum, dağılmışlar, dağılmış... Biri toparlasın. Kendini toparlasın. Biz kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Toparla kendini.

Belki ilerde iyi Beşiktaşlı olur yeniden. Bu bir şanstır sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak, senelerce diyeceklerdi. Eğer haklıysan, buyur hallet. Rapor da senin. Fikret Kardeş, seninle helalleşeceğiz ama Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra. Bana neler yaptığını anlatamıyorum şimdi sanki bu yaşananladan dolayı anlatıyor diyecekler diye korkuyorum. Ne zaman başkanlık biter o gün hesaplaşacağız.

Beşiktaş'ın ayakta kalabilmesini sağlamamız için camia elini cebine atacak. Divan başkanımıza teşekkürler, Getir firması şu kadar para veriyor dedik, estağfurullah üstünü ben tamamlarım dedi.

Geldiğimiz günden beri bir tane futbolcumuza talip çıkmaz mı ya? Bir tane futbolcumuza bir alıcı çıkmadı, satmadıklarımız hariç. Gençlerimiz var, onlarla yola devam edeceğiz. Taraftar da bize sabır gösterecek.

"SENEYE GELİRLER YOK, MECBURUZ İKİ AYAĞIMIZI BİR PABUCA SOKMAYA"

Sergen Hoca, bize kupaları getirdi, bizim çocuğumuzdu ve gurur duyduk. Şimdi Önder Hoca var, inşallah onunla da bu başarıları elde edeceğiz. Seneye gelirler yok, mecburuz iki ayağımızı bir pabuca sokmaya. Çıkış burada.

Hakemlerle ilgili Beşiktaşlıların canı yanıyor. Gidiyorsunuz, Galatasaraylılar ağlamaya başlıyor, ben zaten onun yanında susuyorum. Trabzonsporlular da dün ağlamaya başladı, çok ilginç. Ben Trabzon doğumluyum, memleketimi seviyorum ama Beşiktaşımı çok seviyorum. Bunu karıştırmayın.

Sevgili genel kurul üyeleri, bu saate kadar beklediniz. Hakkınızı helal edin. İbra etmeyenlerin de söylemlerini kale alacağıma söz veriyorum. Mayıs ayındaki seçimde görüşeceğiz, o gün de gerekeni Beşiktaş için yapacağız.