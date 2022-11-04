Ahmetr Nur Çebi: Lige verilecek arada takımımıza yeni bir nefes gelecek

04 Kasım 2022 Cuma, 18:48

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübe ait derginin kasım sayısında futbol takımında yaşanan teknik direktör değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teknik direktör Valerien Ismael ile el sıkışarak yolları ayırdıklarını belirten Çebi, "Kendisine görev yaptığı sürede vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ettik. Çok kısa süre içinde yönetim kurulu arkadaşlarımızla toplanıp herkesin görüşünü alarak oy birliği ile Şenol Güneş hocamızı göreve getirdik. Kasım ayı içinde başlayacak Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek 45 günlük arada futbol A takımımıza yeni bir soluk ve yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar 'Hoş geldin' diyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.