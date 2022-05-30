Alex de Souza'ya Süper Lig'den sürpriz talip!
Teknik direktörlük kariyerinde bir sonraki adımı atmak isteyen eski Fenerbahçeli Alex de Souza'ya Süper Lig'den teklif geldiği iddia edildi.
Sao Paulo'nun alt yapısında görev yapan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor.
Genç çalıştırıcı, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacağı ve gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi. Brezilyalı hocanın Türkiye'den teklif alması bekleniyor.
HATAYSPOR İLGİLENİYOR
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediğini ve en kısa sürede Brezilyalı teknik direktöre teklifte bulunmayı planladığını öne sürdü.
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