Alfons Groenendijk: "Yenilgiyi hak etmedik"
Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Atakaş Hatayspor'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Kaybetmeyi hak etmedik." dedi.
Groenendijk, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir ilk yarı oynadıklarını söyledi.
Oyuna hükmettiklerini dile getiren Groenendijk, öne geçmek için çok şans yakaladıklarını ve bunları cömertçe harcadıklarını aktardı.
Groenendijk, bu maçı "futbolun acımasız tarafı" şeklinde tarif edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz. Bugün eksik olan bizim tarafımız için sadece gol atmaktı ve bunu yapamayınca da rakibi biz oyunda tutmuş olduk. Biz buraya puanlar için geldik. Tabii ki iyi taraflara bakıyoruz, nasıl oynadığımıza, neler yaptığımıza bakıyoruz ancak asıl hedefimiz 3 puandı bunu maalesef gerçekleştiremedik. Şimdi kafamızı kaldırıp Alanyaspor maçına hazırlanma zamanı. Evimizde çok güzel Akdeniz derbisi oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanmak için hafta içi ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne gelecek olursak, kaybetmeyi hak etmedik diyebilirim."
Hatayspor'un kazandığı penaltı pozisyonuna da değinen Groenendijk, "Hakemin kararı. Maçı o noktaya biz getirmemeliydik. Yine kendimize bakmalıyız ve kendimizde hataları aramalıyız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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