Altay Bayındır: Saygılı konuştum ancak bir cevap alamadım
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı yorumladı. Altay Bayındır, "Son dakikaya kadar kazanmak için oynadık. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk" dedi.
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.
Altay Bayındır, "İki maçtır aynı şeyi yaşıyoruz. 70-80 dakika 10 kişi oynadık. Takımımızı tebrik ediyorum. taraftarlarımız da çok destek oldu. Son dakikaya kadar kazanmak için oynadık. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Hakemle arasında geçen bir diyaloğu aktaran Altay, "Aut atışında topu diktim, hızlı başlayacağız ve belki gol bulacağız. Rakip oyuncu geldi ve topa vurdu. Bunu hakeme sordum. 'Pozisyonu izle ve bak, sarı kartlık pozisyon' dedim. Saygılı konuştum ancak bir cevap alamadım" açıklamasını yaptı.
"GÖRMEDEN OLDU"
İrfan Can Kahveci'nin maçın 18. dakikasında gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Altay, "Rakip yere düşüyor, İrfan pozisyon icabı orada ayağına bastı. Ayağını yere basmasın mı? Görmeden oldu. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Açıkçası üzüldüğümüz bir maç oldu" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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