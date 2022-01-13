Altay'dan Mustafa Denizli'ye veda mesajı

13 Ocak 2022 Perşembe, 21:15

Altay Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzmir ekibi ile Mustafa Denizli arasındaki resmi sözleşmenin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "18 yıl boyunca formamızı giyen, kulüp tarihimizin en fazla maç oynayan ve en çok gol atan futbolcusu unvanlarına sahip, takımımızı Süper Lig’e çıkaran, stadımızda ismi yaşayan efsanemiz 'Büyük Mustafa' sayın Mustafa Denizli ile aramızdaki 'resmi' sözleşmenin sona erdiğini üzüntüyle açıklıyoruz" ifadesine yer verildi.

Denizli'ye, Altay'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun bir 'veda' olmadığının bilinmesini istiyor, aramızdaki güçlü bağın simgesi olarak, 'Büyük Mustafa' ile özdeşleşen 11 numaralı Altay formasını önümüzdeki sezondan itibaren emekliye ayırıyoruz."



