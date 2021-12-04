Anadolu Efes - FC Barcelona maçına hakem damgası

04 Aralık 2021 Cumartesi, 13:30

THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında Anadolu Efes'in kendi sahasında FC Barcelona'ya 95-93 mağlup olduğu müsabakada hakemler maça damga vurdu.

Normal sürede eşitliğin bozulmamasıyla uzatma periyoduna gidilen maçta hakem üçlüsü Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah, verdikleri kararlarla maçı takip edenlerin aklında soru işareti bıraktı. Karşılaşmanın uzatma periyodunda Shane Larkin'e verilen 5'inci faul sonrasında oyuncu maça devam edemezken, başantrenör Ergin Ataman ise iki teknik faulle oyundan atılan bir diğer isim oldu. FC Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un birçok tepkisi ve protestosuna kayıtsız kalan hakem üçlüsünün, uzatma periyodunda takdir hakkını da birçok kez deplasman ekibi lehine kullandığı gözler önüne serildi. Maçın ardından takımın yıldız isimlerinden Shane Larkin, başantrenör Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman ve birçok isim de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaşanan olaylara sessiz kalmadı ve açıklama yaparak destek bekledi.

SHANE LARKIN: ÇALINAN FAUL SAÇMALIK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Shane Larkin, atıldığı faulün saçmalık olduğunu belirterek şunları söyledi: "Normal bir durumda böyle bir Instagram'a gelip bir paylaşım yapmam ancak bu bir saçmalık. İnanılmaz. Oyundan nasıl atıldığımı gördünüz. Pozisyonu izleyin ve bana nerede faul olduğunu söyleyin. Hiçbir şey yapmamışken adam elini kaldırdı ve hakem faul çaldı. Lütfen bana söyleyin, faul nerede? Rakip takımın yıldız oyuncusu atılınca, hakem beni de oyundan atmak istedi ve attı. Barcelona'yı bu zorlu galibiyetten dolayı tebrik ederim. Onların oyuncuları bu galibiyeti hak ettiler ve bunu onlardan alamam. Ama bu faul bir saçmalıktı" dedi.

Maçta iki teknik faulle atılan başantrenör Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman'dan da maçın hakemlerine tepki geldi. Berna Ataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul'da oynanan Anadolu Efes - FC Barcelona maçının uzatma bölümünde sahanın içine kadar girip hakemleri protesto eden rakip takım koçuna çoktan hak ettiği ikinci teknik faulü çalıp oyundan ihraç edemeyen hakem üçlüsü, Mirotic'in 5 faul alarak oyundan çıkmasını dengelemek için Larkin'in hiç alakası olmayan pozisyonda 5 faulle dışarı çıkarılmasına itiraz eden Anadolu Efes'in koçuna üst üste iki teknik faul çalıp diskalifiye ederek, uzatma bölümünde çaldıkları taraflı düdüklerle maçı Barcelona'ya verdiler! Yıllardır Türk sponsorlardan aldıkları dev bütçelerle ayakta kalan EuroLeague organizasyonu bir kez daha hakem Lamonica önderliğinde Türk kulüplerine karşı olan tutumunu sergiledi. Bu konuya tepkisini koyabilecek üst düzey spor yöneticileri, spor destekçilerini ve spor basınını ülkemiz sporuna destek çıkmaya davet ediyorum."

