Anastasios Bakasetas: Sahneye çıkıp kendimizi göstermemiz gerekiyordu

25 Aralık 2022 Pazar, 09:04

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla yenen Trabzonspor'un oyuncuları, zorlu bir galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trabzonsporlu futbolculardan Anastasios Bakasetas, iyi şekilde organize olmuş iki takımın karşı karşıya geldiğini dile getirdi.

Anastasios Bakasetas



Taktiksel olarak yoğun bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Bakasetas, "Bizim açımızdan 3 puanı aldığımız için çok mutluyum ama bir sonuç elde ettik. Yukarı sıralara yakınlaşmaya yarayacak puanlar olarak düşünüyorum. Takım ve teknik ekip adına mutluyum, iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

Bakasetas, zor ve önemli bir maçtan galibiyet elde ettiklerine değinerek, "Final niteliğinde bir maç olacağını söylemiştim. Herkes çok çalıştı ve çok konsantre oldu. Zor bir rakibe karşı oynadık. Bu sene iyi planları ve iyi oyuncuları var. Bizim sahneye çıkıp kendimizi gösterme sıramızdı. Bu sene tekrar şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Taraftarların desteğiyle birlikte adeta yenilmez oluyoruz" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ve Anastasios Bakasetas

Farklı pozisyonda oynamasına rağmen takıma katkı sağlamasından dolayı mutlu olduğuna değinen Bakasetas, "Her pozisyonun gerektirdiği farklı yetenekler vardır. Gol alanına çok fazla yakın değilim ve gol atmam biraz zorlaşıyor. Ama topa daha fazla temas ediyor ve takımın yaratıcılığına katkı sağlıyorum. Benim için önemli olan takımdır. Takımın ne olacağına hocamız karar verir ve buna saygı duyuyorum" diye konuştu.