Antalya Hipodromu kapılarını açıyor
Türkiye'nin en büyük üçüncü hipodromu olma özelliğini taşıyan ve kış aylarında önemli bir yerli turizm hareketliliği sağlaması beklenen Antalya Hipodromu, 19 Ocak'ta kapılarını açıyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'ndeki 810 dönümlük araziye kurulan ve sentetik ile yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistine sahip hipodromun açılışı için 19 Ocak saat 13.30'da tören düzenlenecek. Tören için Merkez Muratpaşa Camisi ve Döşemealtı Kaymakamlık binası önünden seferler düzenlenecek.
Antalya Hipodromu'nda kış ve sonbahar yarış sezonlarında Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 olmak üzere 242 koşu gerçekleştirilecek.
Koşular, ocak-aralık arasında her çarşamba ve cuma günleri haftada 2 yarış günü şeklinde olacak. Saat 14.00'te ilk startın verileceği açılış programında birbirinden heyecanlı 7 koşu gerçekleştirilecek. Bu mücadelelerin 5'i İngiliz, 2'si ise Arap safkanlarına mahsus olarak düzenlenecek. Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu jokeyler, bu yarışlarda at binerek Antalya'da ilk kez piste çıkacak.
Türkiye'nin gece yarışlarına ev sahipliği yapabilecek sekizinci hipodromu haline gelecek Antalya Hipodromu'nda aydınlatma çalışmaları tamamlandığında gece yarışları da devreye girecek.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Nazarbayev, protestoların ardından ilk kez konuştu
- Ukraynalı denizci gemide asılı bulunmuştu: 13 gözaltı
- Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi
- Soylu'ya sert tepki
- Dream Games'in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi