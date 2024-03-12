Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Sérgio Conceição'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ARSENAL - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Portekiz'de oynanan ilk maçı Porto, 1-0'lık galibiyet ile tamamlamıştı.
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