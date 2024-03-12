Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:19
Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Sérgio Conceição'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ARSENAL - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Portekiz'de oynanan ilk maçı Porto, 1-0'lık galibiyet ile tamamlamıştı.


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