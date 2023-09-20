Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında kendi sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:00
Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek.

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zewayer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta Everton deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

PSV Eindhoven ise Hollanda Eredivisie'de kendi evinde ağırladığı NEC Nijmegen'i 4-0 mağlup etmişti.


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