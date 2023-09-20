Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında kendi sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek.
ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zewayer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta Everton deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
PSV Eindhoven ise Hollanda Eredivisie'de kendi evinde ağırladığı NEC Nijmegen'i 4-0 mağlup etmişti.
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