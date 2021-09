Aspendos'ta Davis Cup açılışı!

28 Eylül 2021 Salı, 08:35

8 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Antalya Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen dünya gençler şampiyonası BNP Paribas Jr Davis Cup Jr Billie Jean King Cup’ın basın toplantısı Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle spor turizmini güçlendirmek ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımın yapılması amacıyla Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Açılış töreni 21 ülkenin sporcuları ve kaptanlarına Aspendos’un tanıtılması ile başladı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ITF Yönetim Kurulu Üyesi Carlos Bravo, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Turnuva Direktörü Özgür Ergüden’in konuşmalarıyla turnuvanın açılışı yapıldı. Konuşmalar sonrasında TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ITF Yönetim Kurulu Üyesi Carlos Bravo, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve milli sporcularımız Melisa Ercan, Duru Söke ve Atakan Karahan mini kortta gösteri maçı yaptı.

ITF Yönetim Kurulu Üyesi Carlos Bravo, 2020 yılında etkinliğin iptal edildiğini hatırlatarak bu sene bu etkinlik için çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Etkinlik sponsoruna, Türkiye Tenis Federasyonu’na, Club Megasaray’a ve tüm turnuva personeline teşekkür eden Bravo, “Siz değerli sporcular ülkenizi temsil ettiğiniz için kendinizle gurur duymalısınız tüm takımlara başarılar diliyor, keyifli bir hafta geçirmenizi umuyorum” dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan: “Turizmin başkenti sporun da başkenti Antalya’da tenis heyecanını 3 Ekim’e kadar hep beraber yaşayacağız”

Gençleri dünyanın en güzel şehrinde Aspendos Antik Tiyatrosu’nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, “Yılda 300 spor organizasyonunu ve 100 bin sporcuyu misafir etmekten, farklı branşları farklı coşkular ile ağırlayıp ülkelerine uğurlamaktan son derece mutluyuz. Turizmin başkenti sporun da başkenti Antalya’da tenis heyecanını 3 Ekim’e kadar hep beraber yaşayacağız. Umarım güzel anılarla ayrıldığınız ülkenize sevgiyi kardeşliği, dostluğu götürdüğünüz bir organizasyon olur. 3 Ekim’e kadar sporla kalın, tüm sporseverleri Megasaray’a bekliyoruz” diye konuştu

Dünya mirası Aspendos Antik Tiyatro’da buluştukları için son derece mutlu olduklarını söyleyen, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Bakanlığımızdan aldığımız hedeflerle gençlerimizin tenis anlamındaki yeteneklerini en üst düzeye çıkarabilmek, en iyisi olabilmek adına yıllardır yarışırız.

Türkiye’nin her yerinde herkes tarafında tenisin oynanabilmesi adına yaptığımız her projenin inançla arkasında durduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye artık tenis oynuyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tenis oynarken dünyadaki yerini de aldığının altını çizen Durmuş, “Hem Avrupa hem de dünyada mücadelemizi en üst düzeyde etmemiz lazım. Biz tabanda çoğalırken teniste başarılı olan sporcularımızı da artık her yerde görebiliyoruz. Aşağıdan çok başarılı sporcularımız geliyor bu açıdan çok mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporun her yerde yapılabilmesi adına önemli tesisleşme çalışmaları var. Özellikle Sayın Bakanımız bütün projelerimizin destekçisi ve takipçisi oldu. Birçok ilki gerçekleştiren bir ülke olarak dünya tenisinde yerini almış bir tenis ülkesi olduğumuzu göstermiş olduğumuz bir hafta içerisine giriyoruz. ITF’in bize olan inancı ile 21 ülkeden 32 takımın yarışacağı bir haftadayız” dedi. Turnuva öncesi tarihi bir mirasta buluşarak geçlerin turnuva öncesi heyecanına ortak olmak istediklerini dile getiren Başkan Durmuş, “Bakanlığımızın çatısı altında toplandığımız bu organizasyonda sponsorlarımız bizim için çok değerli bugün Megasaray 21 kortunu bu turnuvaya tahsis etmiş konaklamasından ulaşımına her şeyiyle yanımızda olarak ülkemize olan desteğini bizden esirgememiş. Bizler ancak hep birlikte beraber olursak başarabiliriz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

"TÜRK TENİSİNİN GELİŞİP YAYGINLAŞMASINA VESİLE”

Megasaray Tenis Akademisi’ni kurarak tenis sporunda dünya çapında ses getirecek turnuvalar yaptıklarını söyleyen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsoru olarak, birçok önemli turnuvayı, Cengiz Başkanımla, işbirliği içinde ülkemize kazandırdık, daha da kazandıracağız. Megasaray yılın ilk yarısında pandemiye rağmen 70 civarında yerli ve enternasyonal turnuvaya ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki aylardaki turnuvalarla beraber, bu yıl 100’ü yakalayacağımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz kış, bizim kadar Avrupa’nın hiçbir yerinde turnuva yapılmadı. Akademi’de (MTA), dünyanın dört bir yanından gelen 5000’in üzerinde tenisçiye ev sahipliği yapılarak hizmet verildi. Antalya ve Belek’in markalaşmasına muazzam katkı yapıldı” dedi.

Megasaray Tenis Akademi’nin artık dünya tenis camiasında çok bilinen çok konuşulan bir marka olduğunu söyleyen Şahin, “Yarın başlayacak olan tenisin dünya gençlik kupalarını Junior Davis Cup (erkekler) ve Billie Jean King Cup (kızlar) gibi turnuvaları çok önemli buluyoruz. Bu turnuvalardan çıkacak yetenekli gençler gelecek yıllara damgasını vuracak. İlk onlara girecekler. Bu olaya ITF de çok önem veriyor. Türkiye Tenis Federasyonu’nun, özellikle de Cengiz Durmuş başkanımızın değerli gayretleri ve 2 milyon TL sponsorluk katkımızla beraberce ilk kez Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonla iş birliğimizin en güzel örneklerinden birisi budur. Bu birlikteliğimizi ve sinerjiyi sürdürmeye devam edeceğiz. Böylesine önemli turnuvalar Türk tenisinin gelişip yaygınlaşmasına vesile olacaktır. Ayrıca ülkemizin daha iyi tanınmasına katkı sağlayacaktır. Ve aynı zamanda daha çok turist çekerek ülkemize döviz getirecektir. 21 ülkeden gelen misafirlerimizi kalpten selamlıyorum. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.