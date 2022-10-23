Atalanta artık namağlup değil!
İtalya Seria A'da Lazio, namağlup gelen Atalanta'yı Bergamo'da 2-0 yenerek yükselişini sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mattia Zacagni ve 52. dakikada Felipe Anderson kaydetti.
Atalanta'da Luis Muriel, 90. dakikada ikinci sarı kartı nedeniyle kırmızı kart gördü.
Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ligde bu sezon ilk kez yenilen Atalanta, 24 puanda kaldı. Son 6 maçının 5'ini kazanan Lazio da 24 puana yükseldi.
Atalanta, gelecek hafta Empoli'ye konuk olacak. Lazio ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.
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