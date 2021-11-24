Avrupa Curling Şampiyonası'nda 2 yenilgi!

24 Kasım 2021 Çarşamba, 00:00

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Curling Takımı, bugünkü maçlarını yenilgiyle noktaladı.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye, İsveç ve Almanya ile maça çıktı.

İlk maçında İsveç'e 6-4 kaybeden milliler, ikinci karşılaşmada ise Almanya'ya 9-6 yenildi.

10 takımın yer aldığı grupta çıktığı 7 maçın 3'ünü kazanan A Milli Takım, 6. sırayı İtalya ile paylaşıyor. Milliler, yarın Rusya ile karşılaşacak.

