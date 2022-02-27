Avustralya kriket takımı, 24 yıl sonra Pakistan'da
Avustralya kriket takımı, 24 yılın ardından Pakistan'daki müsabakalara katılmak için başkent İslamabad'a geldi.
Yerel basındaki haberlere göre, bu sabah ülkeye gelen ve 6 hafta Pakistan'da kalması planlanan Avustralya kriket takımı için yüksek güvenlik önlemleri alındı.
Pakistanlı yetkililer, cumhurbaşkanı veya başbakan için alınan güvenlik önlemlerinin Avustralya kriket takımı için alındığını belirtti.
Bu kapsamda takımın İslamabad'dan Ravalpindi şehrindeki stadyuma giderken kullanacağı 15 kilometrelik yol trafiğe kapatılacak. Takım otobüsüne ordu helikopteri eşlik edecek.
Öte yandan maçın oynanacağı stadyumun çevresinde keskin nişancılar konuşlandırılacak ve maç günü stadın çevresindeki dükkan ve marketler kapalı olacak.
Benzer uygulamalar Karaçi ve Lahor'da da gerçekleştirilecek.
Avustralya kriket takımı Pakistan'a en son Kasım 1998'de gelmişti.
2009'DAKİ SALDIRI
Lahor'da Mart 2009'da Sri Lanka kriket milli takımını taşıyan otobüse saldırı düzenlemesi sonucu çoğu polis 8 kişi ölmüş, 7'si oyuncu 16 kişi yaralanmıştı.
Bu saldırı sonucu birçok ülke Pakistan'daki kriket turnuvalarına katılmaktan vazgeçmişti.
Avustralya, 5 sene önce Lahor'da gerçekleşen intihar saldırısı sebebiyle Pakistan'daki kriket müsabakalarından çekilmişti.
Geçen sene eylülde 2009'daki terör saldırısından sonra ilk kez Pakistan'a gelen Yeni Zelanda kriket takımı, terör tehdidi aldıkları gerekçesiyle ülkedeki turunu iptal ederek geri dönme kararı almıştı.
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