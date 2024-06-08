Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini kabul etti: 'Canlı yayına çıkacağız'
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın davetini kabul ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugünyaptığı canlı yayına çıkma teklifine başkan adayı Aziz Yıldırım'dan cevap geldi. NTV Spor'da yer alan habere göre, Yıldırım, canlı yayına çıkmayı kabul etti.
"BU AKŞAM CANLI YAYINA ÇIKACAĞIZ"
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Habertürk, Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayınının saat 23.00'te Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gerçekleşeceğini açıkladı.
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