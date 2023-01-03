Bafetimbi Gomis için sürpriz transfer iddiası!

03 Ocak 2023 Salı, 10:51

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın liderliğinde büyük katkısı olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e sürpriz bir talip var.

Fanatik'in haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fransız golcüyü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 1. Lig'in zirvesinde yer alan ve Süper Lig yolunda mücadele veren Eyüpspor, gol yollarını Gomis ile güçlendirmeyi istiyor.

Bafetimbi Gomis

Ryan Babel'e yıllık 900 bin Euro ödeyen İstanbul ekibi, Gomis için de yıllık 1 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fransız golcünün durumunun gelecek hafta belli olacağı iddia edildi.

Ryan Babel

15 MAÇTA 8 GOL 2 ASİST!

Sarı-kırmızılı ekipteki sözleşmesi sezon sonu bitecek Gomis bu sezon 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

EYÜPSPOR, LİGDE ZİRVEDE!

Gomis'e talip olan Eyüpspor, 1. Lig'de 18 haftada topladığı 38 puanla en yakın takipçilerine 6'şar puan fark atarak ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.