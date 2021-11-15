Barcelona'nın patronu Xavi Hernandez, Salah'ı transfer etmek istiyor

15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:32

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, geçtiğimiz günlerde Ronald Koeman ile yolları ayırarak, eski futbolcusu Xavi Hernandez’i teknik direktörlük görevine getirdi. Xavi’nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından, transfer dedikoduları da gündeme geldi.

El Nacional sitesinde yer alan habere göre, Katalan devi’nin patronu Xavi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Mohamed Salah’ı kadroya dahil etmek istiyor.

Haberde, Xavi’nin Mısırlı yıldızı ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Merseyside ekibi ile 15 maça çıkan Salah, 15 gol ve 6 asist kaydetti. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.