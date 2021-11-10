Başakşehir Rus kaleci Andrey Lunev ile ilgileniyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in Bayer Leverkusen'in Rus kalecisi Andrey Lunev'e talip olduğu iddia edildi.
Teknik direktörlüğe eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu getirdikten sonra çıktığı dört maçtan da galibiyetle ayrılan Başakşehir bir yandan da devre arasında kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Asist Analiz'in haberinde, Zenit'ten Bayer Leverkusen'e tranfer olan fakat Alman kulübünde forma şansı bulamayan Rus kaleci Lunev'in Başakşehir yolunda olduğu iddia edildi.
29 yaşındaki eldivenin menajeri Anton Smirnov, Match TV'ye verdiği demeçte turuncu-lacivertlilerin ilgisini doğrularken şunları kaydetti:
"Andrey'in bir sözleşmesi var ve Bayer Leverkusen'in oyuncusu olarak görevlerini yerine getiriyor. Başakşehir'den bir ilgi var ama ne temsilcilerle ne de başkasıyla şartları görüştük. Şu anda Andrey'in bir yere gitme arzusu yok ama bu, bir süre sonra değişebilir. Kendisiyle konuşmamız gerekiyor. Aralık'ta Bayer yönetimi ile bir görüşme yapılacak. Türk kulübünün temsilcilerine de kendisinin kontratı olduğunu söyledim."
Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra Leverkusen'e transfer olan 29 yaşındaki Lunev, Emre Belözoğlu tarafından yakından takip ediliyor. Leverkusen'in kararının önemli rol oynayacağı ifade edildi.
*Fotoğraf, Bayern Leverkusen'in resmi sitesinden alınmıştır.
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