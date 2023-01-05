Başakşehir son dakikada yıkıldı!

Başakşehir, Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 21:14
Başakşehir son dakikada yıkıldı!
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Başakşehir 44. dakikada Berkay Özcan ile öne geçerken, Gaziantep FK bu gole 90+7. dakikada Alexandru Maxim ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 31, Gaziantep FK 18 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.


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