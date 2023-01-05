Başakşehir son dakikada yıkıldı!

05 Ocak 2023 Perşembe, 21:14

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Başakşehir 44. dakikada Berkay Özcan ile öne geçerken, Gaziantep FK bu gole 90+7. dakikada Alexandru Maxim ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 31, Gaziantep FK 18 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.