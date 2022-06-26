Başkan Ahmet Ağaoğlu, görüşmelerin sürdüğünü açıklandı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları hakkında, “Camiamız transfer beklentisinde. Daha önce belirlediğimiz isimlerden 4’ü ile sözleşme imzaladık.
Bugün de 2 mevki için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 2 yeni transferimiz de 9 Temmuz’daki hazırlık kampına iştirak edecekler. Hazırlık kampları tamamlandıktan sonra veya hocamızın farklı takviye isteği olursa onu da gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Ağaoğlu, kazanılan şampiyonluk nedeniyle dün katıldığı Bordo-Mavili kulübün divan genel kurulunda ayakta alkışlandı. Trabzonspor’un net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 lira olduğu açıklandı.
‘TAVİZ VERMEYİZ’
Ağaoğlu, “Play-Off’u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda mücadele edeceğiz. Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor’un 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor. Kulübümüzün ekonomisini her zamankinden daha dikkatli ve hassas idare etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade, ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz, en iyi mücadeleyi ortaya koyacağımız bir kadro yapılanması içerisinde olduğumuzu, bu düşünceden taviz vermeyeceğimizi arz etmek isterim” diye konuştu.
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