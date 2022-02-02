Başkan Burak Elmas genç oyuncular için yeni kararlar aldı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, elindeki gelecek vadeden oyuncuları da başka kulüplere kaptırmamak istiyor. Sarı-kırmızılıların, bu konudaki yetkililere direktif verdiği öğrenilirken, kulübün haklarını görmezden gelen genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartuğ Elmaz’ın kadro dışı bırakılması talimatı verildiği kaydedildi.
Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Elmas’ın kurmaylarına “artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin” dediği öğrenildi.
MUSTAFA KAPI ÖRNEĞİ VE ALTYAPI REVİZYONU
Galatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte, daha önce Mustafa Kapı da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Lille’de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor’un yolunu tutmuştu.
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