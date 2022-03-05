Bayer Leverkusen'den, Bayern Münih'e çelme!

05 Mart 2022 Cumartesi, 19:55

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bayern Münih, 18. dakikada Niklas Süle öne geçerken, Bayer Leverkusen bu gole 36. dakikada Thomas Mülller'in kendi ağlarını havalandırması ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 59, Bayer Leverkusen ise 45 puana yükseldi.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Köln'ü ağırlayacak.