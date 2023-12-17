Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:49

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:49

Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, oynadığı son maçta Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Stuttgart ise kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmıştı.