Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 15. hafta maçında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:49
Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, oynadığı son maçta Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Stuttgart ise kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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