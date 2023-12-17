Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 15. hafta maçında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, oynadığı son maçta Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Stuttgart ise kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmıştı.
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