Belarus sahasında galip geldi
EURO 2024 Elemeleri'nde I grubu 4.maçında Belarus, Kosovayı 2-1 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri I grubu dördüncü maçında Belarus sahasında karşılaştığı Kosova'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Belarus'a galibiyeti getiren goller 73.dakikada Vladislav Morozov ve 75.dakikada Max Ebong'dan geldi. Kosova'nın tek golünü ise 87.dakika'da penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.
Bu skorla Belarus ilk galibiyetine ulaşarak 3 puan ile 4.sıraya yerleşirken Kosova ise 3 puanla 5.sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emzirme odasında engerek yılanı paniği
- Kayıptı, cesedi çöp torbasında bulundu
- AYM'den kritik HDP kararı
- Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması
- Derin dondurucuda 4 ceset! Sır perdesi aralanıyor...
- Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu
- AKP MKYK Erdoğan başkanlığında toplandı
- Merkez Bankası önünde eylem: Çok sayıda gözaltı
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
- Kredi kullanan yurttaşlara iyi haber!