Belarus sahasında galip geldi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 08:23

Güncelleme: 20.06.2023 - 08:23

Avrupa Şampiyonası Elemeleri I grubu dördüncü maçında Belarus sahasında karşılaştığı Kosova'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Belarus'a galibiyeti getiren goller 73.dakikada Vladislav Morozov ve 75.dakikada Max Ebong'dan geldi. Kosova'nın tek golünü ise 87.dakika'da penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.

Bu skorla Belarus ilk galibiyetine ulaşarak 3 puan ile 4.sıraya yerleşirken Kosova ise 3 puanla 5.sırada yer aldı.