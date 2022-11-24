Belçika'ya galibiyeti Batshuayi getirdi

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:21

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ile Kanada karşı karşıya gedi. Ahmad bin Ali Stadyumu'ndaki mücadeleyi Belçika, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazandı.

Kanada, karşılaşmanın 9. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Bayern Münih'in önemli isimlerinden Alphonso Davies geldi. Davies'in vuruşunda Thibaut Courtois, gole izin vermedi ve takımının geriye düşmesine engel oldu.

BATSHUAYI SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşma ilk yarının sonuna kadar bu skorla devam ederken, 44. dakikada sahneye Fenerbahçeli Michy Batshuayi çıktı. Fenerbahçeli golcü, savunma arkasına gönderilen topa iyi hareketlendi ve kaleci Milan Borjan'ı mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ATIBA KENARA GELDİ, LARIN OYUNDA

Kanada'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 58. dakikada yerini Ismael Kone'ye bıraktı. Beşiktaşlı yıldız, 39 yaş 288 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11 başlayan en yaşlı oyuncu oldu. Öte yandan Kanada'da bu dakikada bir diğer oyuncu değişikliğinde Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, Junior Hoilett yerine oyuna dahil oldu.

BATSHUAYI OYUNDAN ÇIKTI

Belçika'da golü atan Michy Batshuayi, 79. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

Kanada'da Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe, yedek başladığı mücadelede 74. dakikada oyuna dahil oldu. Belçika'da Galatasaray'dan Mertens ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

OLAY HAKEM YÖNETTİ!

Öte yandan Karşılaşmayı futbolseverlerin yakından tanıdığı bir hakem olan Janny Sikazwe yönetti. Sikazwe, 2021 Afrika Uluslar Ligi'nde 12 Ocak'ta oynanan Mali - Tunus karşılaşmasını 85. dakikada maçı bitirmiş, ardından bu hatasını fark ederek soyunma odasından tekrar sahaya çıkıp mücadeleyi devam ettirmişti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Belçika, Batshuayi'nin golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Belçika, F Grubu'na 3 puanla başladı ve liderliğe yükseldi. Kanada ilk maçta puan alamadı.

Belçika, gruptaki ikinci maçında, Fas ile karşılaşacak. Kanada, Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

İlk maçlar sonunda grupta puan durumu

1-Belçika: 3 puan

2-Hırvatistan: 1 puan

3-Fas: 1 puan

4-Kanada: 0 puan