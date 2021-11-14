Beşiktaş Karşıyaka deplasmanından mutlu dönüyor!
Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 6. dakika 12-10 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle geçildi. Lawson ve Whitehead'ın skorer oyunuyla üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu 26-15 önde tamamladı.
İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Icrypex, devreyi 37-30 önde kapadı.
Üçüncü periyotta Beşiktaş Icrypex, üstünlüğünü sürdürdü. 26'ncı dakikayı 49-40 önde geçen konuk ekip, son periyoda 8 sayı önde girdi: 52-60.
Final çeyreğinde Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu sayılarla farkı 4 sayıya (62-66) kadar düşürdü. Lawson'un 3 sayılık atışı ile rahatlayan Beşiktaş Icrypex, müsabakadan 79-67 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar ligde arka arkaya 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma, Colson 17, M'Baye 10, Mahir Ağva 7, Berkan Durmaz 2, Murat Göktaş, Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı 2, Roll 17, Tyus 4
Beşiktaş Icrypex: Bone 6, Lawson 24, Jefferson 17, Mehmet Yağmur, Bluiett 6, Furkan Haltalı 8, Whitehead 18, Egehan Arna
1. Periyot: 15-26
Devre: 30-37
3. Periyot: 52-60
Maç sonucu: 67-79
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