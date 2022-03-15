Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic: Takımdan ayrı kalmak zor

15 Mart 2022 Salı, 20:16

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan kıyasıya mücadeleden, sarı-kırmızılılar 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Takımın yıldızı Miralem Pjanic ise sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına seslendi.

Tecrübeli yıldız, Galatasaray derbisine ilişkin, "İstenilen ve beklenilen sonucu maalesef alamadık, takımımın da böylesine önemli bir maçta parçası olamadığım için çok üzgünüm. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız" sözlerini kullandı.

Pjanic ayrıca, "Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takımdan ayrı kalmak çok zor. Bir an önce tekrar sizler ve kara kartal için savaşmaya kaldığım yerden devam etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.