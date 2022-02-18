Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda; Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
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