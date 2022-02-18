Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 20:34
Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda; Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler