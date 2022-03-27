Beşiktaş'ın forveti Michy Batshuayi Belçika Milli Takımı'nda gol attı
Hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile Belçika 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin ilk sayısı Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, bu sezon belirlenen hedeflerin altında kalırken, takımın en büyük sorunlarından biri de gol atamama oldu. Pozisyonlara giren siyah-beyazlılar, topu rakip filelere göndermede başarılı olamadı.
EN FAZLA O ELEŞTİRİLDİ
Sezon başında kadroya katılan Michy Batshuayi'nin fazla gol kaçırması dikkat çekti. Belçikalı forvetin bu durumu fazlaca eleştirildi.
Belçika Milli Takımı kadrosuna çağırılan Michy Batshuayi, İrlanda'ya karşı oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza attı. Vanaken'in orta sahadan verdiği pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi, önünü boşaltır boşaltmaz uzak direğe bir plase yolladı. Top ağlarla buluşurken, Belçika 1-0 öne geçti.
Gecenin golüne imza atan Batshuayi'ye övgü dolu yorumlar yapıldı. Belçika'nın İrlanda ile oynadığı hazırlık maçı 2-2 sonuçlandı.
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