Beşiktaşlı Josef De Souza'dan sağ ayağını kaybeden Eren'e imzalı forma
Amasya’da yaşadığı tren kazası sonrası sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut’a, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli videolu mesaj, Brezilyalı futbolcu Josef De Souza ise imzalı formasını gönderdi.
U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine giderken kaza geçiren Eren Bulut'a ülkenin birçok yerinden destek yağarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve futbolcu Josef De Souza da Eren'i unutmadı.
Eren Bulut'a videolu mesaj gönderen Karaveli mesajında, "Erenciğim, merhaba evlat. Josef sana formasını gönderdi ama benim formam olmadığı için sana sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum. Her şey gönlüne göre olsun diyorum ve sana söz, yolum o taraflara düşerse sadece Amasya’ya değil, o çevreye düşerse mutlaka seni ziyaret edeceğim ve seninle uzun uzun Beşiktaş'ı konuşacağız. Uzun uzun Türk futbolunu konuşacağız. Bana aktaracağın hatta senden öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum ve seni çok seviyorum. Ailene sevgiler, saygılar" ifadelerini kullandı.
İmzaladığı formasını Eren'e gönderen Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da formasını imzalarken, 'Eren Bulut, geçmiş olsun' dedi.
KAZA SONRASI AYAĞI KESİLDİ
14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana gelen kazada Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi. Kazadan önce U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenilen Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilerek ambulansla Amasya'ya götürüldü.
İlgili Haberler
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı
- Çaykur Rizespor'a transfer olan Gedson Fernandes: Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum
- Beşiktaş, Alexandre Lacazette ile ilgileniyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Emmy Ödüllü dizi Euphoria, 3. sezon onayı aldı
- Beşiktaşlı futbolcudan anlamlı hareket
- 1 gün önce keşif yapmışlar!
- Kilis'te gözleri alnının ortasında oğlak doğdu
- Yemeksepeti emekçilerinin direnişi 5. gününde
- Mihriban Hurmacı olay gününü anlattı
- CHP'nin okul protokol törenine katıldı; Görevden alındı
- Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Avcılar’da silahlı saldırı: Durumu ağır