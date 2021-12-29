Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor

29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:43

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda ocak ayında sürpriz transfer hamleleri bekleniyor.

Ajansspor'un haberine göre, kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.

ALEX TEİXEİRA GÖZDEN ÇIKARILDI

Takımdaki yüksek maliyetli ve faydasız oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, cazip bir teklif gelmesi durumunda 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira'yı gözden çıkartacak.

13 MAÇTA 3 GOL ATTI

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu performansıyla beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu 3 gollük katkı verdi.