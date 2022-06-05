Beşiktaş'ta Romain Saiss'in ardından sıra Wout Weghorst'ta
Süper Lig ekibi Beşiktaş, stoperin ardından santrfor konusunu da bir an önce halledebilmek için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig kulübü Burnley’nin memnun kalmadığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kiralamak için gayret gösterecek.
Stoper transferinde Faslı futbolcu Romain Saiss’i bitirmeye çok yakın olan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncuyla birlikte Wout Weghorst ile anlaşarak, hem stoperi hem de santrforu kampa yetiştirmeye çalışacak.
ÖNCELİK KİRALAMA
Milliyet'in haberine göre, Saiss’i birkaç gün içerisinde İstanbul’a getirecek olan siyah-beyazlı kulüp, Weghorst’u da en kısa sürede bitirmek için imkanlarını seferber etti. Burnley forması giyen ve başta Premier Lig olmak üzere birçok kulübün radarında olan Hollandalı golcüyü almak isteyen Beşiktaş yönetimi, iddiaya göre ilk etapta bu futbolcuyu kiralamaya çalışacak.
Burnley’in tamamen satarak bonservis bedeli kazanmak istemesi nedeniyle bu transferde hızlı hareket edemeyen yönetim, çeşitli ödeme planlarıyla tarafları ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş yönetiminin, yabancı bir santrforun yanına, yerli bir golcü alarak kampa gitmeyi planladığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların Weghorst ile birlikte Cenk Tosun’u da transfer ederek üzerinden ağır bir yükü kaldırmayı planladığı belirtildi.
MILAN DJURIC PLANI
Haberde, İtalya Ligi takımlarından Salernitana ile sözleşmesi sona eren Djuric için Beşiktaş’ın devreye girdiği belirtildi. Boşnak oyuncuya Premier Lig’e yükselen Nottingham Forest’ın da talip olduğu vurgulandı.
Teknik direktör Valerien İsmael’in listesinde bulunmasına karşın, alternatif olarak değerlendirilen Boşnak oyuncunun, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmede rakamı yükselttiği, Beşiktaş’ın ise yüksek bedel ödemeyeceği ifade edildi.
Öte yandan Güven Yalçın ile bir kez daha masaya oturacak olan yönetimin oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
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