Beşiktaş'tan flaş forvet açıklaması!

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:40

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluşa ve TRT Spor'a röportaj veren Çebi, seçim dışında transfer gündemleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"WEGHORST'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Transfer gündemleriyle ilgili soruları yanıtlayan Çebi, "Devam ediyoruz. O malum futbolcuyla, Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Kendisi evine dün dönebildi. Milli takımda kamptaydı. Birkaç gün daha süre istedi. Umarız olur istediğimiz gibi. Alternatif olarak Alexander Sörloth ve Sörloth gibiler var ama Weghorst'a odaklanmış durumdayız. Olmadığı takdirde birçok forvet adayımız var" diye konuştu.

CENK TOSUN'A MESAJ

Gündemlerine gelen eski golcüleri Cenk Tosun için de bilgi veren Çebi, "Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık. Öncelik hakkı olacaktır. Benim sevmem yetmiyor. Beşiktaş taraftarının onu sevmesi önemli ama sonuç itibarıyla şartlar önemli. Ortada bir kulüp var. Taşıyacak bir sözleşme yapabilmem lazım. İyi Beşiktaşlıdır. Bizimle olmayı tercih edecektir" açıklamasını yaptı.

RIDVAN YILMAZ VE ERSİN DESTANOĞLU

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de Çebi son durumu anlattı. Beşiktaş Başkanı, "Futbolun altyapısından faydalanmanız için oradan gelmiş arkadaşların başka takımlara gitmelerine yol açacaksınız. Böylece altyapıdan diğer arkadaşlara yol açılsın. Onların gelip başarılı olmaları ve buradan başka bir yere gitmeleri pozitif bir durumdur. Rıdvan başarılıydı, önünü açacağız ki arkadan başka bir arkadaşımızı oralara getirebilelim. Görüşmelerimiz halen devam ediyor. 1-2 ufak tefek nokta kaldı. Bu noktalar benim için önemli. Nete doğru geldik ama bitmedi. Ersin'e talep var, isteyenler var. Henüz resmi değil. Sadece konuşmalar var. Umarım kısa zaman içinde teklif gelirse önünü açacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ, RIDVAN'DAN KAÇ PARA KAZANACAK?

Öte yandan Beşiktaş Başkanı, A Spor'a da özel röportaj verdi. Çebi, Rıdvan Yılmaz'ın geleceği hakkında şunları söyledi:

"Rıdvan gidiyor. Rıdvan'ın gittiği fiyatlar çok da iyi fiyatlar. Beşiktaş kamuoyunda bazı muhalifler, bu paraya mı satılır diyorlar. 10 milyon diyordun neye satıyorsun diyor. Pazarlık yapıyorum. Çok garanti bonuslar da var. Rıdvan transferinde ödeme planında henüz anlaşamadık. Bu yüzden ayak sürtüyorum. Yaklaşık 6.5 milyon Euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon Euro yüzde 100, 6 milyon Euro yüzde 99, 6.5 milyon Euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz. Rıdvan iyiyse bonusların tamamı kasamıza girecek. İyi değilse bu bonuslar kasamıza girmeyecek, bu fiyat da yüksek."

"GEDSON'U BEŞİKTAŞ'TA GÖRECEKSİNİZ"

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın eski oyuncularından biri olan ve imza attırıp Rizespor'a kiraladıkları Gedson Fernandes hakkında, "Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta. Göreceksiniz, Beşiktaş'ta göreceksiniz" derken, Roman Saiss için de "Roman Saiss çok önemli, çok iyi transfer yaptık. Karakteri üst seviyede. Kaptanlık, ağabeylik misyonu var. Onun Beşiktaş'ta geçireceği süre bize katkı verecektir. İhtiyacımız olan bölgeyi iyi bir isimle takviye ettik" ifadesini kullandı.

"HAKEMLERİN ESKİ YÖNETİME VERDİĞİ ZARAR ORTADA"

TFF'deki seçimle ilgili değerlendirmeler yapan Çebi, "Türk futbolu adına bizler kulüpler olarak beklenti içindeyiz yeni yönetimden. Kendisine konularımızı zaman zaman ilettik. Umarım hepsine çözüm getirilebilir. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum 'mışlı muşlu' çözülecek işler değil. Ciddi şekilde ilişki, beraber çalışmayı gerektiriyor. Ne bizim taleplerimiz, ne onların 'yaptık ettik işte böyle' demeleri doğru olur. Münazara yapıp karar alıyorsak ne mutlu Türk futboluna. Umarım böyle bir sürecin başlangıcı olur. Geçmiş yönetim hakemler konusunda çok yıprandı. Hakemlerin eski yönetime verdiği zarar ortada. Yeni yönetimin, çalışacakları hakemleri yıpratmamalarını diliyorum ve umuyorum. Her federasyonun başarı veya başarısızlığı tartışılırken hakemler konuşuluyor. Bu yönetimin hakemlerle anılmamasını istiyorum" dedi.

"CESARETLERİ VARSA ESKİLERİ GÖNDERİR"

Beşiktaş olarak duruşlarının olduğunu ifaden Çebi, "Benim duruşumda değişiklik yok. Hakemler, giden federasyonu yıprattı. Bundan sonrakilere de böyle sebebiyet vermemelerini diliyorum. Tertemiz, genç, akademi mezunu, 2 lisan konuşan, bu eskiden şöyle böyle yaptı denilmeyecek bir sürü genç var. Yapışan koltuğa bırakmıyor. Bu ülkede böyle bir şey var. Liderler önemlidir ama hakemler böyle değil. Aynı hakemlerin dön dolaş dön dolaş burada olmasını kimse bana açıklayamaz. MHK Başkanı, TFF Başkanı günah keçisi oluyor ama hakemler değişmiyor. Hepsi gitti, hakemler kaldı. Sonuç, buradayız. Arkadaşlar artık gitmeyi bilecekler. Bu yönetimin de cesareti varsa eskileri gönderir. Bence Türk futboluna çok büyük hizmet etmiş olurlar" açıklamasını yaptı.

"KAOS ORTAMI YARATILDI"

Siyah-beyazlıların 1 numaralı ismi sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kulüpler Birliği'nde bu konuda çok ince bir fikir ayrılığı vardı. Yapılmış operasyonun zamansız olduğu söylendi. Hepsinin mutabık olduğu bir şey vardı, hepsi mutsuzdular. Sonra ne olduysa, zamanlı zamansız oldu diye kaos ortamı yaratıldı. Kulüpler Birliği orada zafiyet gösterdi. Bunu açıkça söylüyorum. Kulüpler Birliği'nin oybirliğiyle fikri alınması da doğru değil, çoğunluk yeterli olmalı. Yeni federasyonun, oy çokluğunun da yeterli olduğunu kabul etmesini istiyoruz."

"TARAFTAR İSTEDİ, SONUÇ ORTADA"

Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun ekonomik açıdan özgür olmadığını da vurguladı. Beşiktaş Başkanı, "Ekonomi olarak Türk futbolu sıkıntı içinde. Taraftarın, futbolseverlerin göz zevkine hitap edecek isimler yerine bilinen isimleri almayı yöneticiler de kolay yol olarak buluyorlar. Taraftar da yöneticiden böyle isimler talep etmemeli. Özkaynak ve altyapı. Hepimiz için geçerli. Biz böyle bir karar alıp başlattık. Altyapı takımlarımız çok başarılı oldu. Biz bu yolda devam edeceğiz. Takımın içerisinde olması gereken pahalı futbolcuların değeriyle gelmesi lazım. Yaşı geçmiş, menajer ayak oyunlarıyla, taraftar istiyor diye gelen futbolcularla durum belli. Alex Teixeira'sı, Pjanic'i, Batshuayi'si var. Taraftarın istediği futbolculardı bunlar. Sonuç ortada. Bir evvelki sene düşer dediler, şampiyon olduk. Açık ara fark yapar dediğimiz takım da ne oldu, nasıl oldu. Seyirciler gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Bana bir taraftar 'İsim transferi yapmazsanız taraftar kendini kötü hisseder' diyor. Öderken bir dert, gönderirken bir dert" diye konuştu.

"YABANCI SAYISI BU KADAR ZORLANMAMALI"

Beşiktaş'ın özkaynak düzeninin önemine dikkati çeken Çebi, "Taraftarın gönlü olmadığı zaman takımınız heyecan yaşamıyor. Bu heyecanı hep beraber yaşamalıyız. Taraftar isteği önemli ama ben de taraftarımı iyi yönlendirmeliyim. Ekonomiyi anlatmalıyız, genç çocukları anlatmalıyız. Ben özkaynak ve altyapı taraftarıyım. Yerli sayısı şu kadardan aşağı olmaz dediğiniz zaman 100 bin Euro'luk topçu yerine 3-5 milyon Euro isteyen yerli futbolcular var. Nasıl olsa lokma hazır, mecburlar bizi almaya diyorlar. Yabancı sayısı bu kadar zorlanmamalı. Eskiden böyle düşünmüyordum, itiraf edeyim. Yabancı sayısında biraz daha gevşek olunmalı. Bunun adı sınırlama olmamalı. Teşvik olmalı. Yerli oynatınca TFF prim vermeli" dedi.