Bolasie: Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor

19 Ekim 2021 Salı, 13:12

Çaykur Rizespor'un Kongolu futbolcusu Yannick Bolasie, “Artık Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor” dedi.

32 yaşındaki kanat oyuncusu Yanncik Bolasie, açıklamalarda bulundu. Rize’ye gelirken herhangi bir takımla beraber kamp yapmadığımı, tek başına çalıştığını söyleyen Bolasie, “Eğer bu şekilde değerlendirirseniz yani tek başıma çalışmalar yaparak buraya geldiğimde direkt maçlara başladığım şekilde değerlendirirseniz, ben şu ana kadarki performansımı çok iyi olarak değerlendirebilirim. Amacım taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak. Onun için her geçen gün daha fazla çalışıyorum, daha fazla elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaman tabi bunun belirleyicisi olacak. Ben iyisini yapmaya çalıştıkça ve işler yolunda gittikçe skorlar da geldikçe taraftarın beklentisini daha fazla karşılayabileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

‘KARİYERİMDE EN FAZLA 3 MAÇ KAYBETMİŞTİM’

Üst üste yaşanan kayıpları değerlendiren Bolasie, “Kişisel olarak böyle bir başlangıç yaşamamıştım. Tabi ki üzücü hepimiz için. Kariyerimde herhalde en fazla 3 kere üst üste mağlup olduk. Daha sonrasında bunu çevirmeyi başarmıştık. Ben burada da böyle bir şey yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki şanssız maçlar da oynadık. Bunu da kırabileceğimizi düşünüyorum. Eğer antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya yansıtabilirsek ve sahaya yansıttığımızda da hakemler açısından da oynanan oyun açısından da biraz daha şansımız yaver giderse bu işi çevireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Takıma adapte olmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Bolasie, “Ailem henüz gelmedi, onların gelmesini bekliyorum. O yüzden tam olarak adapte olduğumu söyleyemem ama elimden gelen her şeyi yapıyorum ve sahada da adaptasyonumu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa ile yapacakları maçı değerlendiren Bolasie, “Oynayacağımız Kasımpaşa maçı bence şu ana kadar oynadığımız maçlardan farklı bir maç olmayacak. Hepsinin değeri aynı. Bizim artık bu maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor. Şanstan bahsettim biraz ama şans her zaman daha fazla çalışanın, uğraşanın, mücadele edenin yanındadır diye düşünüyorum. Bizim bunu yapmamız lazım. Eğer bunu yaparsak bir başlangıç yapacak ve devamını da getireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki hakemleri de değerlendiren Bolasie, “Kişisel olarak hakemlerle alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum. Kendi açımdan ben elimden geleni yapıp neyi daha iyi neyi daha doğru yapabilirim onun peşindeyim. Hakemler konusunda İngiltere’de de, burada da çok bir farklı durum yok. Çünkü kişisel olarak bir fark göremiyorum o konuyla ilgili. Biraz daha şansın yanımızda olmasını bekliyorum” dedi.