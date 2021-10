Köprüde 43. İstanbul Maratonu rüzgarı!

19 Ekim 2021 Salı, 12:09

Dünyanın en önemli maratonları arasında yer alan ve iki kıtayı birleştiren tek maraton olma özelliğiyle ön plana çıkan N Kolay İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğunda 7 Kasım Pazar günü koşulacak.

Organizasyonla ilgili İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve basın mensupları katıldı.

EKREM İMAMOĞLU: OLİMPİYATLARI BURDA GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

İstanbul olarak uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her yıl maratonun tanıtımı ne zaman, ne zaman toplantı yapacağız diye çok merak ediyorum. Bu heyecanı yürekten taşıdığımı bilmenizi istiyorum. Maraton kıymetli bir spor organizasyonu. İstanbul'un en büyük spor organizasyonlardan birisi. Belki de manevi yönüyle birincisi. Yarım yüzyıl olmak üzere. 43'üncü kez düzenleniyor. Başlangıcını yapan herkesi minnetle anıyorum. Bugünlere kadar gelmiş. Biz de bu bayrağı geleceğe teslim etmek için işimize devam ediyoruz. İstanbul'da olimpiyatlara ev sahipliği yapma niyetimizi burada ortaya koymak istiyorum. Maraton, bu yolun en öndeki kilometre taşlarından birisi. Her yönüyle önemli. Böylesi gelenekselleşmiş spor etkinlikleri size olimpiyat sürecine dair başka bir olgunluk kazandırıyor. Bu etkinlik her yönüyle çok önemli. İstanbul Maratonu dünyanın 35, Avrupa'nın 5 elit kategorisinden birisi durumunda. Tüm dünya bunu ilgiyle takip ediyor. Kentimizin organizasyon düzenlemek konusunda kabiliyetini ön plana çıkartıyor. Maratonda bin 500 gönüllü bizimle olacak. 60'a yakın kurum, kuruluş ve sponsor firmalar Spor İstanbul koordinasyonunda bizimle birlikte görev yapacak. Dünyada iki kıta arasında koşulabilen başka bir maraton yok. Bu şehrin detaylarını keşfetmenin en sağlıklı, eğlenceli yollarından birisi bu maratonun bir parçası olmak. İstanbul'da yaşayan herkes bir kez bile olsa o köprüyü yürüyerek ya da koşarak geçebilmeli. Olimpiyat ruhunun simgesi olan atletizm gibi sporlara olan ilgisizliği aşmamız gerekiyor. Genç nesli temel branşlarla buluşturarak olimpiyat ruhunu en güçlü şekilde aşılamamız gerekiyor. Tüm federasyonlara da bu manada çağrımı yapmak istiyorum. İstanbul olarak uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul'a değerli organizasyonları kazandırma konusunda gönüllü ve kararlıyız. 4-6 Kasım tarihleri arasında rahmetli Kadir Topbaş'ın adını taşıyan gösteri ve sanat merkezinde, İstanbul Spor ve Maraton Fuarı gerçekleşecek. Bizi örnek almak isteyen uluslararası maratonların organizatörlerini de burada ağırlayacağız. Maratonda yüzden fazla ülkeden 20 bin çipli koşucu yer alacak. Halk koşusunda da 20 bin vatandaşımız koşacak. Katılımcılar arasında büyük başarılara imza atmış sporcuların bulunması da bu maratonun ne kadar özel bir yere geldiğini ortaya koyuyor. Katılan bütün sporculara ve vatandaşlarımıza başarılar diliyorum. 2036 yılında olimpiyatları burada gerçekleştirmek istiyoruz. 2036 yılında bu maratonun da 58'incisini yapmış oluruz. Bu gerçekleşirse 2036 yılını spor yılı olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Pandeminin sporu çok etkilediğini ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ise, "Pandemi bizi de çok etkiledi. Birçok sürpriz ile karşı karşıya kaldık. Zor koşullara rağmen tüm dünyada etkinlikleri hep beraber yapmayı başardık. Berlin ve Boston gibi organizasyonlar yapılmazken, Tokyo ve Londra sadece elit atletlerle koşulurken, İstanbul Maratonu'nu ara vermeden tamamlamayı başardık. 7 Kasım'da tarihi bir organizasyon düzenlemek için çalışmalarımızı tamamladık. Bu yıl 42 kilometre ve 15 kilometre çipli koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu yapılacak. Geçen seneki parkur memnuniyetle karşılansa da geleneksel parkurumuza geri döneceğiz. Bunun yanında en fazla Türk ve yabancı sporcunun olmasını bekliyoruz. Yeni bir katılım rekoru haberi verebiliriz. Halk koşusunu ise 20 bin kişi ile yapacağız. Şu ana kadar 15 bin kişi kayıt yaptırdı ve kayıtlarımız 3 gün daha devam edecek" şeklinde konuştu.

FATİH ÇİNTİMAR: TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK YARIŞ

İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin en büyük organizasyonu olduğunu vurgulayan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, "İstanbul Maratonu her zaman olduğu gibi ilklerin yarışı olacak. Pandemi döneminde dünyada birçok önemli yarış iptal edilirken, biz hiçbir organizasyonu iptal etmedik. İstanbul Maratonu'nun tüm Türkiye'deki en büyük yarış olduğunu söylesek yanlış olmaz. En çok katılımla düzenlenen organizasyon. Bu yıl İstanbul Maratonu'na pandemi sonrasında düzenlenen 2, 3 büyük yarışı kazananın bu yarışta olması çok önemli. 8 yıl önce bu maratonun toplantısına katıldığımda 2 elit atletimiz vardı. 2 elit atletimizin olduğunu o dönem övünerek söylemiştik. Şimdi elit atlet sayımız 23 oldu. İstanbul Maratonu'na sahip çıkan bütün belediye başkanlarımıza, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemide dahi sponsorlarımız bu işin içinde oldular. Biz Atletizm Federasyonu olarak Türkiye'nin atletizm ülkesi olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Maratonu'nun kendileri için gurur vesilesi olduğunu dile getiren Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ise, "43.'sü gerçekleşecek olan N Kolay İstanbul Maratonu'nda bir arada olduğumuz için mutluyuz. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğinde olan ve Avrupa'nın elit kategorideki maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu, bizler için gurur vesilesi. Yaklaşık 4 saat sürecek olan bu maraton için koşucular 400 saat hazırlanıyorlar" dedi.