Borussia Dortmund, Bayern Münih'in peşini bırakmıyor
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i mağlup ederek lider Bayern Münih ile olan puan farkını 4'e indirdi.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. hafta erteleme maçında MEWA Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.
Sarı-siyahlılar, 87. dakikada Axel Witsel’in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 56'ya çıkaran lig ikincisi Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 4'indirdi. Mainz 05 ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.
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