Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin paylaşımı!
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, eski takım arkadaşı Lukasz Piszczek ile buluşurken Borussia Dortmund iki futbolcunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, geçen sezon kırmızı-beyazlı takımın yönetiminde yakaladığı çıkış ile yeni başladığı antrenörlük kariyerine çok iyi bir giriş yapmıştı.
DORTMUND'DAN PAYLAŞIM
Tatilini geçiren Nuri Şahin, Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşı Lukasz Piszczek ile buluştu. Şahin "Seni tekrar görmek harikaydı dostum, Türkiye'ye hoş geldin" dedi. İki oyuncunun eski takımı Borussia Dortmund ise "Legends" (Efsaneler) paylaşımı yaparak eski futbolcularını unutmadı.
Legends ?? pic.twitter.com/9L73QKgXzN— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 21, 2022
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