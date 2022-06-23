Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin paylaşımı!

23 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, geçen sezon kırmızı-beyazlı takımın yönetiminde yakaladığı çıkış ile yeni başladığı antrenörlük kariyerine çok iyi bir giriş yapmıştı.

DORTMUND'DAN PAYLAŞIM

Tatilini geçiren Nuri Şahin, Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşı Lukasz Piszczek ile buluştu. Şahin "Seni tekrar görmek harikaydı dostum, Türkiye'ye hoş geldin" dedi. İki oyuncunun eski takımı Borussia Dortmund ise "Legends" (Efsaneler) paylaşımı yaparak eski futbolcularını unutmadı.