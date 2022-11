Brezilyalı teknik direktör Luis Felipe Scolari: 'Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu bilmiyorsunuz'

20 Kasım 2022 Pazar, 17:24

2002-2008 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Luis Felipe Scolari, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile olan serüvenine dair Lizbon basınına açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun milli takıma ilk çağırılışını hatırladığını söyleyen Scolari, "Cristiano Ronaldo deyince 2003 yılında onu milli takıma ilk kez aldığımızda büyük bir özveri ile mücadele eden bir 'çocuk' hatırlıyorum. Her gün daha iyi olmak ve gelişmek için uğraşıyordu. Kimseye boyun eğmeyen o çocuğu her zaman hatırlayacağım. İnsan olarak da her yönden harika bir insan, saha dışında onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsunuz" dedi.

Ronaldo ve Portekiz'in 2022 Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiren Scolari, "Ronaldo, kariyerinin sonunda halen Portekiz'e bir şans yaratabilecek konumda. Ona milli takım kariyerinin sonlarında sonsuz başarılar diliyorum. Onunla çalışmak benim için bir zevkti ancak Ronaldo'nun dışında Figo ve Pauleta gibi Cristiano'yu destekleyen harika oyuncular da vardı. Ronaldo'nun gelişimi, milli takımdaki çok yetenekli oyuncular tarafından da desteklendi" ifadelerini kullandı.