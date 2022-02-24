Bülent Kahraman performansıyla göz dolduruyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 11:41

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera hayranı Bülent Kahraman, sağ kolundaki engeline karşın Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 12 yaş kategorisi takımında kaleci olarak forma giyiyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde Kahraman ailesinin çocukları Bülent, sağ kolunda gelişim bozukluğuyla dünyaya geldi. En büyük tutkusu futbol olan Bülent Kahraman'ı ailesi 5 yıl önce, ilçedeki Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne yönlendirdi.

Futbola burada forvet mevkisinde başlayan küçük çocuk, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'ya olan hayranlığı nedeniyle kolundaki engeline karşın kaleciliğe geçti.

Kalede iyi bir performans gösteren 12 yaşındaki Bülent, azmiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ampute futbol takımını çalıştıran antrenörlerin dikkatini çekti.



"MUSLERA GİBİ EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Bülent Kahraman, hedefinin iyi bir kaleci olarak milli takım formasını giymek olduğunu söyledi.

Ampute futbolda tek kolu olmayanların kaleciliğe yöneldiğini aktaran Kahraman, "Muslera gibi efsane olmak, Türkiye'nin en iyi kalecisi olmak istiyorum. Başarılı olup herkesin benimle gurur duymasını istiyorum" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HEDEFİ HAYALİ VAR"

Antrenör Behram Üstün, Bülent Kahraman'ın takım arkadaşları tarafından çok sevildiğini, kalede de iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Bir eğitimci olarak futboldan önce iyi insan yetiştirmeye odaklandığını dile getiren Üstün, "15-20 yıl sonra karşılaştığımızda onu güzel bir aileyle, keyifli bir yaşantıyla birlikte yaşadığını görürsek bizim için en büyük mutluluk bu olur. Tabii ki bunun içinde bir de milli takım hedefi, hayali var. Böyle çalışmaya devam ederse oraya da gidebilir. Biz de mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Üstün, Bülent'i takıma geldiğinde kendisine, "Hayatta hiçbir şeyin inançlı insanları etkileyeceğini düşünme. Daima çok çalış. Futbolu çok sevdiğini biliyorum ve bu yolda başarılı olacağına inanıyorum" diyerek motive ettiğini de sözlerine ekledi.

"FUTBOLDAN BAŞKA HAYALİ OLMADI"

Anne Fatma Kahraman ise oğlu Bülent'in en büyük hayalinin futbol olduğunu belirtti.

Oğlunu başarılı görmenin kendisini de çok mutlu ettiğini ifade eden Kahraman, "Futboldan başka bir hayali olmadı. Dilerim bu konuda yolu açık olur. En büyük hayali Türkiye'nin Muslera'sı olmak. Umarım milli takımda da oynar" dedi.

MİLLİ FUTBOLCU RÜSTEM KURHAN DA DESTEKLİYOR

Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım oyuncularından Bergamalı Rüstem Kurhan da Bülent Kahraman ile yakından ilgileniyor.

Oyuncuyla antrenmana çıktıklarını da anlatan Rüstem Kurhan, "Bülent antrenmandaki hırsıyla, yeteneğiyle, coşkusuyla milli takım oyuncusu olmayı istiyor. İnşallah onu ilerleyen zamanlarda milli takımda da göreceğiz" diye konuştu.