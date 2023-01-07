Çağlar Söyüncü transferinde sona gelindi!
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulamayan milli stoper Çağlar Söyüncü kariyerini İspanya'da sürdürmeye hazırlanıyor. Sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla anlaşan La Liga ekibi Atletico Madrid, Çağlar'ı ocak transferinde kadrosuna katmak için uğraşıyor.
Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen milli savunmacı Çağlar Söyüncü, sene sonu sözleşmesi sona ermesinden dolayı ocak ayında görüşmelere başladığı La Liga ekibi Atletico Madrid'e gidiyor.
İspanyol basınının İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre Çağlar Söyüncü ile Atletico Madrid arasında anlaşma sağlandı.
Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan milli stoper, bu sezon sadece 2 maça çıkabildi.
Çağlar Söyüncü
ATLETICO MADRID OCAK AYINDA KADROSUNA KATMAK İSTİYOR!
Çağlar ile anlaşan Atletico Madrid, 26 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak için Leicester ile görüşüyor.
İki takım arasında anlaşma sağlanamazsa, Çağlar Söyüncü 2023 yazında Atletico'ya serbest oyuncu statüsünde imza atacak.
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