Caner Erkin transferde ters köşe yaptı! Yeni adresi belli oluyor
Caner Erkin geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile yollarını ayırmıştı. Adı Beşiktaş ile gündeme gelen sol bek oyuncusu Caner Erkin için Başakşehir de devreye girdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz günlerde yolunu ayıran Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor. Adı eski takımı Beşiktaş ile de anılan tecrübeli sol bek oyuncusu için bir Süper Lig ekibi daha devreye girdi.
Akşam'ın haberine göre, Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırmaya hazırlanan Medipol Başakşehir, Caner Erkin'i gündemine aldı.
EMRE BELÖZOĞLU ONU İSTİYOR
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Caner Erkin'i takımında tutmak istediği ve turuncu-lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen 34 yaşındaki oyuncu Başakşehir'e sıcak bakıyor.
Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 resmi maça çıkarken 1080 dakika süre aldı ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na mesaj: 'Yine de geç değil...'
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu