20 Kasım 2021 Cumartesi, 17:56

Milli araya üst üste iki mağlubiyetle giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

İşte 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kanan, Larin

CANLI ANLATIM | Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

25' Fatih ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

24' Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Pjanic kaleye vurdu, kaleci Serkan topu yumruklayarak kornere gönderdi.

20' Josef'in uzun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Larin, ceza sahasına girip sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı fakat top üstten auta gitti.



18' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Ghezzal, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, savunmada Awaziem'e çarpan top kornere gitti.

14' Umut Meraş sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

13' GOL | Alanyaspor öne geçti! Efecan sağ kanattan ortayı yaptı, kale sahası içinde boş durumda olan Babacar, top yere değmeden sağ ayağının üstüyle tek vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.



4' Rosier'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kenan, yakın mesafeden vuruşunu yaptı fakat top savunmadan geri döndü. Daha sonra yaşanan karambolün ardından Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

1' Ghezzal ceza sahas içi sağ çaprazından son çizgiden topu içeriye çevirdi, ön direkte Atiba dokunuşu yaptı ama top auta gitti. Bu arada pozisyonun başlangıcında topu Ghezzal'a kazandıran Rosier için ofsayt bayrağı havada.



1' Karşılaşma Alper Ulusoy'un işareti ile başladı.

Ligde 20 puanla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 6. sırada yer alan siyah beyazlılar, zorlu deplasmandan galip dönüp derbi haftasında fire vermemek ve kötü gidişe 'dur' demek istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında görev alamayacak. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve Sporting Lizbon ile Trabzonspor karşılaşmalarında da takımını yalnız bırakan Belçikalı golcünün yanısıra Salih Uçan, Fabrice Nskala ve Gökhan Töre de mücadelenin kadrosunda yer almıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Batshuayi'nin yokluğunda forvette Güven Yalçın'a görev vermesi, milli takımdan yorgun dönen Cyle Larin'i de dinlendirip, Kevin Nkodou'yu 11'de oynatması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton, Alanyaspor mücadelesine sarı kart ceza sınırında çıkacak. Brezilyalı savunmacı, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan ve son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrılan Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu seriye Aytemiz Alanyaspor önünde son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş ligde 8 maçtır kalesini gole kapatmayı başaramıyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.

Özellikle Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlük görevine gelmesinden sonra büyük bir çıkış yaşayan ve 21 puana ulaşıp ligde 5. sıraya kadar yükselen Aytemiz Alanyaspor'da da parola mutlak üç puan... 2 maçtır kazanamayan turuncu lacivertliler sahasında seyircisinin de desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Akdeniz ekibinde 4 gol, 2 asistli Davidson ile 2 gol atıp, 4 de asist yapan Efecan Karaca ön plana çıkan oyuncular...

Lig tarihinde 10 kez karşılaşan iki ekipten Beşiktaş 8 galibiyet alarak rakibine karşı büyük bir üstünlük kurarken Aytemiz Alanyaspor'un 1 galibiyeti bulunuyor.