29 Aralık 2022 Perşembe, 16:02

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Robin, Keïta, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabaré

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 0-0 Galatasaray

9' Ceza alanı önünde topu önünde bulan Fredrik Ulvestad'ın vuruşu savunmadan sekerek Muslera'da kaldı.

6' Dimitrios Goutas'ın riskli geri pasında kaleci Ali Şaşal Vural, önde basan Patrick van Aanholt'tan sıyrılarak tribünlerden alkış aldı.

4' Hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top Gomis için hızlı, aut.

3' Kerem'den aldığı pasla kaleyi cepheden gören bir noktadan kaleyi yoklayan Sergio Oliveira'nın vuruşu yandan auta gitti.

1' Kritik mücadele Erkan Özdamar'ın işareti ile başladı.

Ligde geride kalan 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 14 puan topladı.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.